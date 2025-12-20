Haberler

Tüm Emeklilerin Sendikası Ortaca Şubesi'nde İlk Genel Kurul Heyecanı Yaşandı

Tüm Emeklilerin Sendikası Ortaca Şubesi, ilk genel kurulunu yaparak yönetim kurulu üyelerini seçti. Başkan Adil Eroğlu ve kurucu başkan Cihan Kaya, emeklilerin hakları ve yaşam standartları üzerinde duran açıklamalar yaptılar.

(MUĞLA) - Tüm Emeklilerin Sendikası Ortaca Şubesi, ilk genel kurulunu yaptı. Sendikanın Muğla İl Başkanı Adil Eroğlu, "Dün bu ülkenin bütün güzelliklerini ve değerlerini üreten işçi, memur ve esnaftık. Bugün emekliyiz. Tüm zenginlikleri üretenler olarak, bu değerlerden, refah ve gelişmeden hakkımız olan payı talep ediyoruz" dedi.

Tüm Emeklilerin Sendikası Ortaca Şubesi, dün ilk genel kurulunu yaptı. Yapılan seçimde, yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyeleriyle üst kurul delgeeleri belirlendi.

Ortaca Şubesi'nin kurucu başkanı Cihan Kaya, genel kurulda yaptığı konuşmada; "Emekliler yok sayılmakta; oy deposu olarak görülmekte, seçimden seçime hatırlanmakta ve açlık sınırının altında yapılan maaş artışlarına mahküm edilmektedir. Emekliler olarak, bize dayatılan açlık sınırı altındaki maaşları, seçim dönemlerinde yapılan 3 bin liralık bayram ikramiyesi artışlarını ve 'müjde' diye sunulan Emekliler Yılı'nı kabul etmiyoruz. İnsanca yaşayacak bir ücret ve asgari ücret tutarında ikramiye istiyoruz" dedi.

Muğla İl Başkanı Adil Eroğlu ise şunları kaydetti:

"Kendimize ve ailemize daha fazla zaman ayırmak, okumak, gezmek, eğlenmek bizim de hakkımız. Biz, üretimden düşen ve çürümeye terk edilen bir makine parçası değil, insanız. Yıllarca ödediğimiz primlerin ve vergilerin karşılığını almak en doğal hakkımızdır. Vergi ve primlerimizin patronlara ucuz kredi olarak verilmesini değil; ücret, ucuz konut, hastane, bakımevi ve tatil olarak bize dönmesini istiyoruz. Dün bu ülkenin bütün güzelliklerini ve değerlerini üreten işçi, memur ve esnaftık. Bugün emekliyiz. Tüm zenginlikleri üretenler olarak, bu değerlerden, refah ve gelişmeden hakkımız olan payı talep ediyoruz."

