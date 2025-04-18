İBB Kültür A.Ş. Müdürü Murat Abbas ev hapsi tedbiriyle tahliye edildi

İBB soruşturmasında kritik isim için tahliye kararı
Merkez'in sürpriz kararı sonrası Bakan Şimşek'in sessizliği dikkat çekiyor

Merkez'in sürpriz faiz kararı sonrası Şimşek'ten dikkat çeken tavır
Ukrayna ile ABD nadir toprak elementleri konusunda mutabakat zaptı imzaladı

Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! Tarihi anlaşma öncesi imzalar atıldı
Skandal ödev! Atatürk'ü diktatörler listesine eklediler

Skandal ödev! Atatürk'ü diktatörler listesine eklediler

TÜİK Verilerine Göre Tunceli'de Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 12 Bin 882

TÜİK Verilerine Göre Tunceli'de Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 12 Bin 882
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayı verilerine göre Tunceli'de trafiğe kayıtlı araç sayısının 12 bin 882 olduğu ve bu sayının geçen yıla göre arttığını açıkladı. Türkiye genelinde ise toplam 195 bin 682 taşıt trafiğe kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı mart ayına ilişkin motorlu kara taşıtları verilerini açıkladı. Tunceli'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 12 bin 882 oldu.

TÜİK verilerine göre mart ayında Türkiye genelinde toplam 195 bin 682 adet taşıt trafiğe kaydedildi. Tunceli'de ise trafiğe kayıtlı araç sayısı 12 bin 882 olarak açıklandı. Bu sayı, geçen yılın aynı dönemine göre artış gösterdi. Tunceli'de en çok kayıtlı olan taşıt türü otomobiller olurken, motosiklet ve kamyonetler de önemli bir paya sahip.

TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 45,6'sını motosikletler, yüzde 37,5'ini otomobiller, yüzde 9,1'ini kamyonetler, yüzde 4,5'ini traktörler oluşturdu. Kalan kısmı ise minibüs, otobüs ve kamyon gibi diğer taşıt türlerinden oluştu. - TUNCELİ

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.