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TÜİK'ten 2024 Yılı Doğum Verileri: Eskişehir'de 7 Bin 340 Bebek Doğdu

TÜİK'ten 2024 Yılı Doğum Verileri: Eskişehir'de 7 Bin 340 Bebek Doğdu
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Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılında Eskişehir'de doğan canlı bebek sayısının 7 bin 340 olduğunu açıkladı. Ülke genelinde ise 937 bin 559 bebek doğdu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eskişehir'de canlı doğan bebek sayısı 2024 yılında 7 bin 340 olduğunu açıkladı.

TÜİK, 'Doğum İstatistikleri, 2024' verilerini yayımladı. Paylaşılan bilgilere göre, canlı doğan bebek sayısı 2024 yılında 937 bin 559 oldu. Canlı doğan bebeklerin yüzde 51,4'ünün erkek, yüzde 48,6'sının kız olduğu belirtildi. Eskişehir'de ise, canlı doğan bebek sayısının 2024 yılında 7 bin 340 olduğu aktarıldı. Öte yandan 2024 yılında illere göre genel doğurganlık hızı Eskişehir'de yüzde 37,1 olurken; 2024 yılında illere göre annenin ortalama yaşı ise 29,8 olarak belirlendi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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