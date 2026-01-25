Haberler

TSKGV temsilcisi Avcı, ETSO Başkanı Özakalın'ı ziyaret etti

Güncelleme:
Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) Erzurum Bölge Temsilcisi E. Alb. Ahmet Avcı, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Başkanı Saim Özakalın'ı ziyaret ederek vakfın faaliyetleri ve Erzurum Bölge Temsilciliği hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) Erzurum Bölge Temsilcisi E. Alb. Ahmet Avcı, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Başkanı Saim Özakalın'ı ziyaret etti.

Görüşmede, 01 Ocak 2026 itibarıyla faaliyete geçen Erzurum Bölge Temsilciliğinin sorumluluk sahası ve bölgede planlanan çalışmalar hakkında kapsamlı bilgi paylaşıldı.

Erzurum merkezli temsilciliğin; Erzurum'un yanı sıra 20 il ve 165 ilçeyi kapsayan geniş bir coğrafyada faaliyet yürüttüğü belirtilirken, Vakfın yerli ve milli savunma sanayini güçlendirme hedefi doğrultusunda sürdürdüğü faaliyetler değerlendirildi.

TSKGV'nin; ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, HAVELSAN, ASPİLSAN ve İŞBİR gibi savunma sanayimizin öncü kuruluşlarıyla birlikte, toplumun desteğini de arkasına alarak Türkiye'nin savunma gücüne önemli katkılar sunduğu ifade edildi.

Başkan Özakalın, Vakfın milli savunma sanayisine sağladığı katkıların stratejik değer taşıdığını belirterek, Erzurum Bölge Temsilciliğine çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaret sonunda, Başkan Özakalın tarafından E. Alb. Ahmet Avcı'ya ETSO Tarih Kitabı hediye edilirken, E. Alb. Ahmet Avcı da Başkan Özakalın'a plaket takdim etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
