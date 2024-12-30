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TREDAŞ, Yılbaşı İçin Kesintisiz Elektrik Hizmeti Hazırlıklarını Tamamladı

TREDAŞ, Yılbaşı İçin Kesintisiz Elektrik Hizmeti Hazırlıklarını Tamamladı
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Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ), Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde yaklaşık 2 milyon aboneye kesintisiz elektrik hizmeti sunmak için yılbaşı hazırlıklarını tamamladı. 412 kişilik arıza, onarım ve bakım ekibi ile birlikte enerji arzında herhangi bir aksama yaşamamak için sahadaki çalışmaları güçlendirecek.

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ), Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde yaklaşık 2 milyon aboneye kesintisiz elektrik hizmeti sunma hedefiyle çalışmalarına devam ediyor.

Yılın son günü için hazırlıklarını tamamlayan kurum, 20 bin kilometrekarelik alanda görev yapan ekipleriyle, enerji arzında herhangi bir aksama yaşanmaması için sahadaki çalışmalarını güçlendirdi. Kuruma bağlı 412 kişilik arıza, onarım ve bakım ekibi ve 116 araç ile sahada hazır olacak. Ayrıca, Operasyon Merkezi ile elektrik şebekesi uzaktan kontrol edilerek sahadaki ekiplerin koordinasyonu anlık olarak sağlanacak. Bu sistem sayesinde arıza durumunda hızlı çözüm ve hizmet sürekliliği hedefleniyor.

Şirket, müşterileriyle iletişimini güçlendirmek için 186 Çağrı Merkezi, web sitesi ve yapay zeka destekli TREDAŞ Enerjik'i aktif bir şekilde kullanacak. Müşteri talepleri yılbaşı gecesi boyunca 7/24 anlık olarak izlenecek ve hızlı geri dönüşler sağlanacak.

TREDAŞ, Trakya Bölgesi'ndeki her noktaya kesintisiz ve kaliteli elektrik dağıtım hizmeti sağlama misyonuyla yılbaşında da Trakya'da hayatın enerjisi olmaya devam edecek. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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