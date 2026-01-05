Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Kırbiç: "2024'te Rekor Kırılarak 187 Bin 814 Ton Rafine Ayçiçek Yağı Satışı Gerçekleştirildi"

(EDİRNE) - Trakya Yağlı Tohumlar Satış Kooperatifleri Birliği (Trakya Birlik) Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, 2024'te rekor kırılarak 187 bin 814 ton rafine ayçiçek yağı satışı gerçekleştirildiğini bildirdi.

Trakya Birlik tarafından düzenlenen 2024-2025 İş Yılı Olağan Genel Kurulu, Mimar Sinan Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Birliğin faaliyetlerinin değerlendirildiği genel kurula; Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, yönetim kurulu üyeleri, birliğe bağlı kooperatif temsilcileri ve çok sayıda üretici katıldı.

Genel kurulun açılışında konuşan Şafak Kırbiç, 2025 yılında üreticilerin kuraklıkla mücadele ettiğini ifade etti. Kırbiç, birliğin 2024 yılında tarihin rekorunu kırarak 187 bin 814 ton rafine ayçiçek yağı satışı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Kırbiç, şunları kaydetti:

"2024-2025 iş yılında, ortaklarımıza toplam 2 milyar 795 milyon lira kredi kullandırılarak tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilmesi anlamında üretimin aksamaması sağlanmıştır. Bu iş yılında yaklaşık 182 bin ton yem, 28 bin ton küspe satışı gerçekleşmiş, 37 bin ton gübre, 54 bin torba ayçiçek tohumu, 137 bin litre ilaç ve tarihin rekoru kırılarak 187 bin 814 ton rafine ayçiçek yağı satışı gerçekleştirilmiştir. Bu rakamlar birliğimiz ve kooperatiflerimizin bu yüksek faizli ve zorlu şartlar altında olsa da güçlü organizasyonu sayesinde iş yılımız yüksek üretim kapasitesiyle kapanmıştır. 2025'e geldiğimizde aşırı sıcaklar ve kuraklık sonucunda ülkemiz ve bölgemizde verimde düşüşler yaşanmıştır. Bu kampanya döneminde 151 bin 740 ton ayçiçek mübaayasında bulunulmuştur. Bunların bedeli belirli takvim dahilinde ortaklarımıza, üreticilerimize ödenmiştir. Birliğimiz hasat sonu ile birlikte her iki işletmemizde 24 saat çalışma esası ile üretime devam ederek maksimum üretim kapasitesi dahilinde üretilen ürünleri piyasaya arz etmektedir."