Tomarza'da Yaz Kuran Kursu Öğrencileri Kanoya Bindi
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde Yaz Kuran Kursu öğrencileri, Hicret Cami Hocası Bünyamin Teke önderliğinde Zamantı ırmağında kanoya binerek eğlenceli bir gün geçirdi. Kayseri Kano işletme sahibi Enes Eroğlu, öğrencileri ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti.
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde Yaz Kuran Kursları'nın bitmesine sayılı günler kala öğrenciler kanoya bindi.
Tomarza - Yavuzselim Mahallesi Hicret Cami Yaz Kuran Kursları'na katılan öğrenciler; Cami Hocası Bünyamin Teke öncülüğünde Zamantı ırmağına götürülerek kanoya bindirildi. Kayseri Kano işletme sahibi Enes Eroğlu yaptığı açıklamada; "Bu gün bizlere misafir olan öğrencilerimizi kanoya bindirerek değişik bir heyecan yaşamalarına vesile olduk. Kayseri Kano olarak hedefimiz, bütün Tomarzalı hemşerimizi kanoya bindirmek" dedi.
Hicret Cami Hocası Bünyamin Teke ve öğrenciler; misafirperverliklerinden dolayı Eroğlu'na teşekkür etti. - KAYSERİ