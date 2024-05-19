Tomarza'da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Kutlamaları

Kayseri'nin Tomarza İlçesinde 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın 105. yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Tomarza İlçesinde de coşku ile kutlandı. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ali Kılıç'ın Atatürk mozolesine çenek sunması ile başladı. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programı; saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okuması ile başlayarak İlçe Kaymakamı Ali Buzkaya'nın programa katılan öğrencilerin ve ilçe halkının bayramını kutlaması ile devam etti. İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ali Kılınç, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Programda; 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı konulu şiirler okunarak şarkılar söylendi. Tomarza Zekiye Canpolat İlkokul öğrencileri tarafından oynanan halk oyunları gösterileri izleyiciler tarafından beğeni ile izlendi.

Programın sonuna doğru voleybol, basketbol, masa tenisi, satranç, şiir gibi yarışmalarda dereceye girenlerin ödülleri de protokol tarafından verildi. İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ev sahipliğinde 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlama törenleri; izleyicilerine keyifli dakikalar yaşattı. Programa katılan izleyiciler ise programın hazırlanmasında emeği geçenlere çok teşekkür etti. - KAYSERİ