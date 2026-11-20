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Kuşadası Ticaret Odası'nda gerçekleştirilen Meclis Başkanlığı seçiminde tek aday olarak yarışan Tolga Erdem, kullanılan 33 oyun tamamını alarak Meclis Başkanı seçildi.

Kuşadası Ticaret Odası'nda yeni dönemin başlamasıyla birlikte meclis yönetiminin belirlenmesi için seçim gerçekleştirildi. Meclis üyelerinin katılımıyla yapılan oylamada Tolga Erdem, tek aday olarak girdiği seçimde oyların tamamını alarak Meclis Başkanlığı görevine getirildi.

Seçim sonucuyla birlikte Kuşadası Ticaret Odası Meclisi'nin yeni dönem görev dağılımı da belli oldu. Yeni dönemde Meclis Başkan Yardımcılığı görevlerine Özgür Evran ve Buket Çallı getirilirken, Meclis Katip Üyeliğine Caner Yakar seçildi. Meclis üyelerinin oylarıyla belirlenen yeni yönetim, Kuşadası Ticaret Odası'nın yeni döneminde görev yapacak. Kuşadası iş hayatının temsil edildiği odada yeni meclis yönetiminin nasıl bir çalışma dönemi ortaya koyacağı merakla bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı