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Çanakkale'de kurasız TOKİ satışı için geceden kamp sandalyeleriyle beklediler

Çanakkale'de kurasız TOKİ satışı için geceden kamp sandalyeleriyle beklediler
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Çanakkale'de TOKİ'nin 64 ilde kurasız 20 bin konut satışı için vatandaşlar, Ziraat Bankası önünde gece saatlerinde kamp sandalyeleriyle sıraya girdi. 2+1 ve 3+1 konutların fiyatı 2 milyon 100 bin TL'den başlıyor.

Çanakkale'de TOKİ'nin 64 ilde kurasız 20 bin konut satışı için ev sahibi olmak isteyen bazı vatandaşlar gece saatlerinde Ziraat Bankasının önünde kamp sandalyelerini kurup beklediler.

TOKİ'nin 64 ilde 20 bin konut satışı başladı. 2+1 ve 3+1 konutların fiyatı 2 milyon 100 bin TL'den başlıyor. Evin konumu ve büyüklüğüne göre de fiyatlar değişiklik gösteriyor. 15 Haziran'da başlayıp 17 Temmuz'da sona erecek konut satışlarına 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvuru yapabilecek. Çanakkale'de ise satışların başlamasına saatler kala ev alma hayali kuran vatandaşlar Ziraat Bankası Troya Caddesi Şubesi önünde sıraya girdi. Kamp sandalyesini ve masasını alan vatandaşlar mesai saatinin gelmesini bekledi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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