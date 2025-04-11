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Tokat'ta Nisan Ayında Sıfır Derecede Kar Yağışı

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Tokat'ta beklenmedik bir şekilde Nisan ayında kar yağışı etkili oldu. Vatandaşlar bu durumu fırsat bilerek odun ve kömür alımına yöneldi.

Baharda kar yağdı, vatandaş odun kömür peşine düştü

TOKAT - Tokat'ta kar yağışı etkili olurken, vatandaşlar nisan ayında evlerine kömür ve odun aldı.

Erbaa ilçesinde Nisan ayında yağan karla vatandaşlar şaşkınlık yaşadı. Kar yağışını fırsat bilen bazı vatandaşlar Cumhuriyet Meydanı'na çıkarak bu anları telefonlarıyla kaydetti

İbrahim Ateş isimli vatandaş, nisan ayında evine odun ve kömür aldığını belirterek, "Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır derken büyüklerimiz boşuna söylememiş. Sözün hakkını verdi" dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYLA KALE - Yerel
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