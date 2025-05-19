Tokat'ta Geleneksel Halay Modern Step ile B buluştu

Tokat'ta Geleneksel Halay Modern Step ile B buluştu
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Tokat'ta Geleneksel Halay Modern Step ile B buluştu
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Tokat'ta 19 Mayıs kutlamalarında öğrencilerin sergilediği step ellik aerobik gösterisi, geleneksel halayı modern spor unsurlarıyla harmanlayarak izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Tokat'ta geleneksel ellik halayı modern step ile yeni boyut kazandı

TOKAT - Tokat'ta 19 Mayıs kutlamalarında sahne alan öğrencilerin step ellik aerobik gösterisi, geleneksel halayı modern sporla buluşturarak izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Tokat Hüseyin Akbaş Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında sahne alan öğrencilerin sergilediği step ellik aerobik gösterisi izleyicilerden tam not aldı. Geleneksel Tokat ellik halayının modern step aerobik unsurlarıyla harmanlandığı gösteri, salondaki coşkuyu doruğa çıkardı. Ritimli müzikler eşliğinde gerçekleştirilen gösteride öğrencilerin uyumlu ve enerjik performansı büyük beğeni topladı. Hem kültürel öğeleri yaşatma hem de spora teşvik amacı taşıyan gösteri, izleyenlere görsel bir şölen sundu. Gösteri sonunda protokol üyeleri ve izleyiciler, öğrencileri alkış yağmuruna tuttu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN KIRAS - Yerel
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