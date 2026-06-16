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Heimlich manevrası ile boğulmaktan kurtuldu

Heimlich manevrası ile boğulmaktan kurtuldu
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Tokat'ın Turhal ilçesinde bir döner işletmesinde dürüm yerken nefes borusuna yiyecek kaçan müşteri, işletme sahibinin Heimlich manevrasıyla kurtarıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Tokat'ın Turhal ilçesinde bir döner işletmesinde dürüm yerken nefes borusuna yiyecek kaçan müşteri, işletme sahibinin soğukkanlı müdahalesi sayesinde ölümden döndü. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde bir döner işletmesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dürüm yemek için işletmeye gelen müşteri, ilk lokmasını aldıktan kısa süre sonra nefes almakta zorlanmaya başladı. Müşterinin garip sesler çıkardığını fark eden işletme sahibi Mehmet Genç, durumu hemen fark ederek müdahalede bulundu. İlk olarak müşterinin sırtına vurarak yiyeceğin çıkmasını sağlamaya çalışan Genç, sonuç alamayınca Heimlich manevrasını uyguladı. Yapılan müdahale sonrası nefes borusunu tıkayan yiyecek parçası çıkarılırken, müşteri yeniden rahat nefes almaya başladı.

Yaşananları anlatan işletme sahibi Mehmet Genç, "Saat 13.30 sıralarıydı. Bir müşteri dürüm yemek için geldi. Dürümünü hazırladım. Daha ilk lokmasında garip sesler çıkarmaya başladığını fark ettim. Önce geçici olduğunu düşündüm ancak durumun ciddi olduğunu anlayınca telaş yapmadan müdahale ettim. İlk olarak sırtına vurdum, sonuç alamayınca Heimlich manevrasını uyguladım ve sorunu çözdük. Bu tür işletmelerde çalışanların ilk yardım konusunda bilgili olması gerçekten çok önemli" dedi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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