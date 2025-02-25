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Tokat'ta Arkadaşlar Karda Eğlenceli Anlar Yaşadı

Tokat'ta Arkadaşlar Karda Eğlenceli Anlar Yaşadı
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde 4 arkadaş, otomobili iple bağlayarak brandayla karda kayarak eğlenceli anlar yaşadı. Anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 4 arkadaş, otomobile iple bağladıkları brandayla karda kaydı. Eğlenceli anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Erbaa ilçesinde yaşayan 4 arkadaş, kar yağışını eğlenceye çevirdi. Araçlarıyla Sakarat Yaylası'na giden İzzet Köklü, İbrahim Dinçer, Ahmet Balcı ve Mustafa Karadeniz, yolculuk sırasında karda kayak yapmak istedi. Otomobile bağladıkları ipin ucunu tutan vatandaşlar, altlarına branda alarak karla kaplı yolda kaymaya başladı. Birbirinden renkli görüntülere sahne olan anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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