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TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal Erzincan'da

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Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, Erzincan'a gelerek hububat hasadı ve alım kampanyası hakkında incelemelerde bulundu.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güldal, Erzincan'a gelerek çeşitli temaslarda bulundu.

Ahmet Güldal, hububat hasadı nedeniyle TMO Erzincan Ajans Müdürlüğü tarafından devam eden alım kampanyasını yerinde inceledi.

Erzincan'a gelen ve çeşitli temaslarda bulunan Güldal, beraberinde Genel Müdür Yardımcısı Ümit Orhan, İnsan Kaynakları Daire Başkanı Fatih Kaya, Alım ve Muhafaza Daire Başkanı Gökhan Gürbüz, Erzurum Başmüdürü Adem Çiftçi, TMO Erzincan Ajans Müdürü Mahmut Özkılınç ile birlikte Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin'i ziyaret etti. Erzincan'da devam eden hububat hasadı hakkında görüş alışverişinde bulunan Genel Müdür Güldal ve İl Müdürü Şahin, daha sonra TMO Erzincan Ajans Müdürlüğü'nü ziyaret ettiler.

Toprak Mahsulleri Ofisi Erzincan Ajans Müdürlüğü tarafından alım kampanyasını yerinde inceleyen Güldal ve beraberindeki heyet, burada alınan buğdayları inceleyerek, buğday teslimine gelen çiftçilerle görüştü.

Erzincan'da hububat sahalarındaki verim hakkında bilgi aldıklarını ifade eden Güldal, Türkiye genelinde hububat sezonunun iyi geçtiğini kaydetti. TMO'nun ülke genelinde 600'ün üzerinde noktada hububat alımına devam ettiğini vurgulayan Güldal, son üretici gelip buğdayını teslim edene kadar alım yerlerinin açık olacağını söyledi.

Güldal ve beraberindeki heyet daha sonra incelemelerde bulunmak üzere Erzincan'dan Tokat'a hareket etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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