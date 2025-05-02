TİKA, Kenya'da Kadın Kooperatiflerine Teknik Destek Sağladı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kenya'nın sahil vilayeti Mombasa'da, kadınların öncülüğünde yürütülen küçük ölçekli üretim faaliyetlerini desteklemek amacıyla 6 kadın kooperatifine teknik ekipman desteğinde bulundu.

TİKA ile Kenya Başbakanı ve Dışişleri Bakanı eşi Tessie Mudavadi'nin kurucusu olduğu Ushiriki Wema Vakfı iş birliğinde hayata geçirilen proje kapsamında, 6 ayrı kadın kooperatifine 6 soğuk sıkım Hindistan cevizi yağı üretim makinesi ile 2 filtreleme cihazı teslim edildi. Makineler, özellikle Kenya'da hem geleneksel mutfaklarda yemeklik yağ olarak hem de kozmetik sektöründe doğal bakım ürünü olarak yaygın şekilde kullanılan Hindistan cevizi yağının daha hijyenik, verimli ve kaliteli şekilde üretilmesini sağlayacak. Teslim edilen filtreleme makineleri ise yağın raf ömrünü uzatarak pazarlanabilirliğini artırmayı hedefliyor.

Teslim töreni

Mombasa Shanzu Öğretmen Okulunda gerçekleştirilen teslim töreninde konuşan Ushiriki Wema Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mudavadi, TİKA tarafından sağlanan desteğin kadınların gelir artışında önemli bir fark oluşturacağının altını çizdi. Üretilen Hindistan cevizi yağını Kenya Standartları Enstitüsüne kaydının yapıldığı ve kooperatiflerin tek bir marka altında üretim yapacağını belirtti.

Mombasa Kadınlardan Sorumlu Milletvekili Zamzam Mohammed Chimba ise önümüzdeki dönemde TİKA ile daha fazla iş birliği yapmak istediğini belirterek Türkiye'ye teşekkürlerini iletti.

Proje, yerel kadın üreticilerin gelir düzeyini artırmayı, kadın istihdamını teşvik etmeyi ve bölgesel kalkınmaya katkı sunmayı amaçlıyor. - ANKARA