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TİKA'dan Sierra Leone'deki Gençlere İş Hayatına Katılım Desteği

TİKA'dan Sierra Leone'deki Gençlere İş Hayatına Katılım Desteği
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Sierra Leone'de bağımlılıklarından kurtulan 40 gence mobil kahve standı ve malzeme desteği sağlayarak iş hayatına katılımlarını destekledi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Sierra Leone'de bağımlılıklarını terk eden 40 gencin iş hayatına katılımını sağlamak amacıyla mobil kahve standı ve sarf malzemesi desteğinde bulundu.

TİKA, Sierra Leone Yüksek İslam Konseyi ve Sierra Leone Sosyal Refah Bakanlığı iş birliğinde, yerel yönetimlerin madde bağımlılığıyla mücadelesine destek olmak ve bağımlılıklarını terk eden 40 gencin iş hayatına katılımını sağlamak amacıyla mobil kahve standı ve sarf malzemeleri temin edildi.

Freetown'da gerçekleştirilen teslim töreninde konuşan Sierra Leone Sosyal Refah Bakan Yardımcısı Mohamed Haji-Kella, Gine Konakri'den Sierra Leone'ye kadar gelerek gençlerin yanında olduğunu gösteren TİKA ve çalışanlarına teşekkürlerini sundu.

T.C. Freetown Büyükelçiliği 3. Katibi Mehmet Selim Ortak, Sierra Leone Yüksek İslam Konseyi bünyesinde eğitim gören ve bağımlılıklarını terk eden gençlerin istihdamını destekleyen TİKA'ya memnuniyetini dile getirdi.

Tören, malzemelerin gençlere teslim edilmesiyle sona erdi.

Ülkede sıkça tüketilen kahve ve sütlü çay satışı yoluyla, gençlerin hem ekonomik olarak güçlenmelerini hem de aile bütçelerine katkı sağlamaları hedefleniyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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