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TİKA, Afganistan'da Kadın Terziler İçin Ebru Sanatı Atölyesi Kurdu

TİKA, Afganistan'da Kadın Terziler İçin Ebru Sanatı Atölyesi Kurdu
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Afganistan'ın Herat şehrinde 200 kadın terziye ebru sanatı eğitimi vererek onların sanatsal ve ekonomik becerilerini geliştirmeyi amaçladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın Herat şehrinde kadın terziler için ebru sanatı eğitim atölyesi kurdu.

TİKA, Afganistan'ın Herat şehrinde Kemalgerayan Behzad Sanat Araştırma Merkezi iş birliğiyle kadın terziler için iki aylık bir ebru sanatı eğitim atölyesi kurdu. Kurulan atölyede 200 kadın terzinin katılımıyla ebru sanatı eğitimleri verildi. Eğitimlerde başörtüsü, kağıt, elbise, şal ve diğer ürünler üzerine ebru uygulamaları gerçekleştirildi.

Eğitimlerle kadınların sanatsal becerilerini geliştirerek ekonomik olarak güçlenmeleri ve sosyal yaşama daha aktif katılımlarının sağlanması amaçlanıyor. Atölyede üretilen ürünler ise TİKA Herat Ofisi ve Herat Kültür Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen Dünya Turizm Günü fuarında sergilendi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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