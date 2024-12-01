Ticari Araçlara Kış Lastiği Uygulaması: Cezalar Uygulandı
Zonguldak Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, Gazipaşa Caddesi'nde ticari araçlara yönelik kış lastiği kontrolü yaptı. Kış lastiği takmayan sürücülere 4 bin 69 lira ceza kesildi.
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri Gazipaşa Caddesinde ticari araçlara yönelik kış lastiği uygulaması yaptı.
Ekipler ticari araçlara tek tek durdurarak lastikleri inceledi. Uygulamada kış lastiği takmayan sürücülere 4 bin 69 lira cezai işlem uyguladı. Uygulamanın gün boyunca belirli noktalarda devam edeceği öğrenildi. - ZONGULDAK