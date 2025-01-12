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Ticaret Bakanlığı 'cayma hakkı kaldırıldı' iddialarına yanıt verdi

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Ticaret Bakanlığı, internet alışverişlerinde bazı ürünlerin cayma hakkının kaldırılacağına dair haberlerin doğru olmadığını duyurdu. Bakanlık değişikliklerin 2026'ya ertelendiğini belirtti.

Ticaret Bakanlığı, internet alışverişlerinde bazı ürünler için cayma hakkının kaldırılacağı şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Ticaret Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Dönem dönem gündeme gelen internet üzerinden yapılan belli alışverişlere ilişkin cayma hakkının kaldırıldığına yönelik haberler gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

2026'YA ERTELENDİ

Söz konusu ürünlerde cayma hakkındaki değişiklikle ilgili karar hakkında bilgi verilen paylaşımda, "Söz konusu ürünlerde cayma hakkında değişikliğe dair maddelerin uygulanması kararı, 10.08.2024 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Yönetmeliğe göre 01.01.2026 tarihine dek ertelenmiştir" ifadelerine yer verildi.

Ticaret Bakanlığı 'cayma hakkı kaldırıldı' iddialarına yanıt verdi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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