Bakan Bolat: Haziran'da ihracatta 4-5 milyar dolarlık artış bekliyoruz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Haziran ayında ihracatta ciddi artış beklediklerini ifade ederek, "Haziran ayında 4-5 milyar dolarlık ihracat artışı öngörüyoruz. Böylece yılın ilk yarısını dış ticaret dengeleri açısından pozitif şekilde tamamlayacağız" dedi.

Ticaret Bakanı Bolat, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Tekirdağ'da bir dizi programa katıldı. Bakan Bolat, ilk olarak Polis Evi'nde görev başındaki polislerle bayramlaşarak emniyet mensuplarının Kurban Bayramı'nı kutladı. Daha sonra AK Parti Tekirdağ teşkilatı tarafından düzenlenen bayramlaşma programına katılan Bolat, partililer ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Programda konuşan Bakan Bolat, Kurban Bayramı'nı birlik ve beraberlik içerisinde idrak etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Bir kez daha mübarek Kurban Bayramı'nı birlikte idrak ediyoruz. Rabbimize bizleri bu güzel günlerde buluşturduğu için şükrediyoruz" dedi.

Bayramlaşma programına üç kuşak birlikte katıldıklarını ifade eden Bolat, Tekirdağ'daki teşkilat mensuplarıyla bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu söyledi. Bayram programı kapsamında Ereğli, Şarköy ve Tekirdağ'da ziyaretlerde bulunduğunu aktaran Bolat, Muratlı'da da taziye ziyaretine katılacağını kaydetti.

"Etrafımız ateş çemberiyle çevrili"

Dünyada ve bölgede zor bir süreç yaşandığını dile getiren Bakan Bolat, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde istikrarını koruduğunu söyledi. Bolat, "Etrafımız ateş çemberiyle çevrili. Dünyada istikrarsızlık ve kaos oluşturulmaya çalışılıyor. Ancak Türkiye, 2002'den bu yana Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güvenli liman ve huzur ülkesi olarak yoluna devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin son yıllarda tarımdan sanayiye, ulaştırmadan savunma sanayine kadar birçok alanda önemli gelişmeler kaydettiğini belirten Bolat, kişi başına milli gelir ve ekonomik büyümede ciddi ilerlemeler sağlandığını ifade etti.

Bu yıl yağışların olumlu etkisiyle tarım sektöründe önemli bir büyüme beklendiğini kaydeden Bolat, geçen yıl yaşanan kuraklık ve doğal afetlerin ardından bu yıl üretimde artış öngörüldüğünü söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın aldığı tedbirlerle birlikte ürün rekoltelerinde artış beklendiğini aktaran Bolat, "Tarımda bu yıl bereketli bir dönem bekliyoruz. Gıda üretimi artacak, fiyatlar daha makul seviyelere gerileyecek" dedi.

Küresel ekonomide yaşanan yavaşlamalara rağmen Türkiye'nin ihracatta olumlu bir tablo sergilediğini ifade eden Bakan Bolat, Nisan ayında ihracatta yüzde 22,5'lik artış yaşandığını belirten Bolat, mayıs ayında bayram sebebiyle iş günü sayısının azalmasına rağmen ihracat temposunun sürdüğünü söyledi.

"Haziran ayında 4-5 milyar dolarlık ihracat artışı öngörüyoruz"

Haziran ayında ihracatta ciddi artış beklediklerini ifade eden Bolat, "Haziran ayında 4-5 milyar dolarlık ihracat artışı öngörüyoruz. Böylece yılın ilk yarısını dış ticaret dengeleri açısından pozitif şekilde tamamlayacağız" diye konuştu.

Konuşmasında güvenlik politikalarına da değinen Bolat, Türkiye'nin terörle mücadelede önemli başarılar elde ettiğini ifade etti. Bolat, "Kırk yıl süren terörü büyük ölçüde bitirdik. Güney sınırlarımızda da gerekli güvenlik tedbirleri alındı. Türkiye'ye bölgede yaşanan krizlerden hiçbir kıvılcımın sıçramasına izin vermedik" dedi.

Gazze'de yaşanan gelişmelere de değinen Bolat, bölgede barışın sağlanması temennisinde bulunarak, Türkiye'nin barış ve istikrar için diplomatik girişimlerini sürdürdüğünü kaydetti.

Program sonunda partililer ve vatandaşlarla bayramlaşan Bakan Bolat, tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı