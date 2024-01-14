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TFFHGD Adıyaman Şubesi Başkanı Mustafa İnan Güven Tazeledi

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Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Adıyaman Şubesinin yapılan olağan Genel kurulunda mevcut başkan Mustafa İnan güven tazeleyerek yeniden başkanlığa seçildi.

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Adıyaman Şubesinin yapılan olağan Genel kurulunda mevcut başkan Mustafa İnan güven tazeleyerek yeniden başkanlığa seçildi.

TFFHGD Adıyaman Şubesi 14. olağan genel kurulunda 70 üyenin 62'si oy kullandı. Seçimler dernek binasında yapılırken divan başkanlığına Mehmet Yapıcı, Mehmet Şahin ve İsmail Mermi seçildi.

İki liste şeklinde girilen seçimde Mustafa İnan ve Nabi İzci başkanlık için yarıştı. Kullanılan 62 oyun 41'ini alan Mustafa İnan ve yönetimi güven tazeleyerek yeniden göreve geldi. Diğer aday Nabi İzci ise 21 oy aldı.

TFFHGD Adıyaman Şube Başkanı Mustafa İnan yaptığı konuşma seçime katılan tüm üyelere teşekkür ederek, "Seçimin Adıyaman'a yakışır şekilde geçmesi bizleri mutlu etmiştir. Başkanlık bir bayrak yarışıdır. Bize düşen de Adıyaman hakemliğini en üst seviyelere getirmek. Verdiğimiz sözler, projelerimizle yolumuza devam edeceğiz. Seçime katılan tüm hakem ve gözlemci hocalarıma bize oy versin veya vermesin bütün arkadaşlarımıza teşekkür ederim" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mustafa İnan Adıyaman Türkiye Futbol Yerel Spor Güncel Haberler

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