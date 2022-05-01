- TESK Genel Başkanı Palandöken: "Zamlar trafikte sigortalı araç bırakmayacak"

"Her ay yüzde 2,25 trafik sigortasına zam araçları garajda bırakır"

"Zam sigortasızlığı artırmaktan başka işe yaramaz"

ANKARA - Trafik sigortasına zam yapılmasının sigortasızlık oranını artıracağını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Her ay yüzde 2,25 trafik sigortasına zam araçları garajda bırakır" dedi.

Trafik sigortasına her ay fiyat artışı yapılmasının sigortasızlık oranını artıracağını ifade eden Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Akaryakıt fiyatlarındaki, araç muayene ücretlerindeki, MTV ve bakım ölçüm ücretlerindeki artışlar nedeniyle zaten birçok vatandaş aracını garaja çekmişken şimdi ise zorunlu trafik sigortasının her ay yüzde 2,25 zamlanacak olması trafikte sigortasız araç sayısının artmasına neden olur. Esnaf da vatandaş da zorunlu olan bu trafik sigortası ücretlerinde indirim beklerken zam yapılmasından mustarip" dedi.

"Trafikte her 5 aracın 1'i sigortasız"

Zorunlu olmasına rağmen trafik sigortasını yaptırmayan 5 milyon araç olduğunu belirten Palandöken, "Trafikteki 25 milyon aracın 5 milyonunun zorunlu trafik sigortası yok. Hem trafiğin akıbetinin hem yolcu ve araçların güvenliğinin sağlanması için sigortalılığın artması gerekiyor. Fakat zaten akaryakıt fiyatlarının yüksek seyrettiği bu dönemde vatandaş aracını garajdan çıkartmaya korkarken, şimdi ise alınan bir kararla sigorta şirketlerine zorunlu trafik sigortasında her ay yüzde 2,25 zam yapma yetkisi verildi. Araç sahiplerini ve esnafı gerçekten zorlayacak seviyelere çıkan bu artış yapılmamalı. Mayıs ayı itibarıyla en düşük trafik sigortası ücreti bin 263 lira olacak. Bu durum sigortasız araç sayısıyla birlikte trafikteki tehlikeyi artırmaktan başka bir işe yaramaz. Çünkü bu araçların ek olarak zaten akaryakıt, MTV, bakım, muayene, çeşitli ölçüm ücretleri gibi birçok daha masrafı var. Bu masraflar da zorlarken, araç sahipleri zorunlu olan bir sigortayı bile yaptırmaya çekinir hale gelecektir" ifadelerini kullandı.