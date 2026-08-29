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TESK Başkanı Palandöken: 30 Ağustos, bağımsızlık mirası

TESK Başkanı Palandöken: 30 Ağustos, bağımsızlık mirası
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TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajında, Büyük Zafer'in milletin birlik ve beraberlikle engelleri aşabileceğini gösterdiğini, bağımsızlık mirasını koruyup güçlü bir Türkiye bırakmanın görev olduğunu vurguladı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "30 Ağustos Zaferi, milletimizin vatanına ve bağımsızlığına sahip çıkma iradesinin, hiçbir güçlük karşısında geri adım atmayan kararlılığının en anlamlı göstergelerinden biridir" dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, 30 Ağustos Zaferi'nin milletin vatanına ve bağımsızlığına sahip çıkma iradesinin en anlamlı göstergelerinden biri olduğunu belirtti.

Palandöken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan Büyük Zafer'in, milletin birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiğinde karşılaştığı tüm engelleri aşabileceğini tarihe altın harflerle yazdığını ifade etti.

30 Ağustos Zaferi'nin en önemli mirasının bağımsızlık ve özgürlüğün her şeyin üzerinde tutulması olduğunu vurgulayan Palandöken, "Bugün bizlere düşen görev ise ecdadımızdan aldığımız bu güçlü mirası korumak, ülkemizin huzur ve refahını daha da ileri taşımak ve gelecek nesillere güçlü bir Türkiye bırakmaktır" dedi.

Esnaf ve sanatkarların dün olduğu gibi bugün de Türkiye'nin ekonomik ve sosyal hayatına katkı sunmaya, birlik ve beraberliğin güçlenmesine destek olmaya devam edeceğini belirten Palandöken, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"30 Ağustos Zaferi, milletimizin vatanına ve bağımsızlığına sahip çıkma iradesinin, hiçbir güçlük karşısında geri adım atmayan kararlılığının en anlamlı göstergelerinden biridir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan Büyük Zafer, milletimizin birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiğinde karşısına çıkan tüm engelleri aşabileceğini tarihimize altın harflerle yazmıştır. Bu büyük zaferin bizlere bıraktığı en önemli miras, bağımsızlığımızın ve özgürlüğümüzün her şeyin üzerinde tutulmasıdır. Esnaf ve sanatkarlarımız da dün olduğu gibi bugün de ülkemizin ekonomik ve sosyal hayatına katkı sunmaya, birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine destek olmaya devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızı büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanımızın bağımsızlığı için mücadele eden tüm kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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