Tepebaşı Belediyesi Üstyapı Çalışmalarına Devam Ediyor

Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yol ve kaldırım çalışmalarını sürdürüyor. Muttalip Mahallesi'nde asfalt çalışmaları yapılırken, kırsal mahallelerde ve muhtelif yerlerde de kaldırım ve yol iyileştirme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde gerçekleştirdiği üstyapı çalışmalarına aralıksız şekilde devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi, yol ve kaldırım çalışmalarını kent merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde sürdürüyor. Ekiplerin birçok mahallede eş zamanlı olarak yaptığı asfalt çalışmaları Muttalip Mahallesi'nde devam ediyor. Ayrıca kırsal mahallelerde ve muhtelif yerlerde de kaldırım ve yol iyileştirme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Mahalle sakinleri gerçekleştirilen çalışmalardan dolayı memnuniyetini belirtirken, Tepebaşı Belediyesi yetkilileri de üstyapı çalışmalarının belirlenen program çerçevesinde süreceğini bildirdi. - ESKİŞEHİR