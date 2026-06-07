Tekman'da Mustafa Çiftçi futbol turnuvası şampiyonu Hürriyetspor oldu

Tekman da düzenlenen kaymakamlık kupası Mustafa Çiftçi futbol turnuvasını Hürriyet spor kazandı.

Turnuvada finale kalan Hürriyet spor ile Akçakoca spor şampiyonluk için karşı karşıya geldi. Müsabaka Hürriyet sporun 2- 1 üstünlüğü ile sonuçlandı.

Final maçı sonrası şampiyon takıma kupası Tekman kaymakamı Hüseyin Demirkol tarafından verildi.

Kupa törenine Tekman Kaymakamı Hüseyin Demirkol'un yanı sıra Tekman AK Parti İlçe Başkanı Taner Özer, Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Emin Sarier, daire amirleri ve personelleri, takım taraftarları ve vatandaşlar katıldı. Tekman futbol sahasında oynan maç büyük bir coşku ile izlenirken öğrenciler tarafından halay gösterileri sergilendi.

Tekman Kaymakamı Hüseyin Demirkol "İlçede iz bırakan değerli isimlerin hatırasını yaşatmayı amaçlayan turnuvalar serisinin ilki olma özelliği taşıyan hürriyet spora göstermiş olduğu performansı ile kendilerini tebrik ediyorum. Hedeflediğimiz turnuva ile mahallelerimiz arasında dostluk, kardeşlik ve fair-play ruhunu pekiştirmeyi amaçlarına ulaştık. Tribünlerde ise birlik ve beraberliğimizin güçlenmesi en büyük temennimizdi. Tüm halkımızı bu coşkuya dahil ettik inşallah bundan sonraki yıllar da aynı coşkuyla devam ederiz" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı