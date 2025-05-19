Tekirdağ'da Vosvoslar Kortejine Büyük İlgi

Tekirdağ'da Vosvoslar Kortejine Büyük İlgi
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda düzenlenen korteje katılan klasik araç tutkunları, süsledikleri Vosvoslarla büyük ilgi topladı. Binlerce vatandaşın katıldığı yürüyüşte nostaljik araçlar renk kattı.

Tekirdağ'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda düzenlenen kortejde Vosvoslar büyük ilgi gördü.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen 19 Mayıs kortej yürüyüşü, binlerce vatandaşın katılımıyla coşku içinde gerçekleştirildi. Hükümet Caddesi üzerinde gerçekleşen yürüyüşte vatandaşlar, bandonın çaldığı marşlar eşliğinde ellerinde Türk bayraklarıyla yürüdü. Korteje klasik araç tutkunları da süsledikleri rengarenk Vosvosları ile katıldı. Süslemeleri ve nostaljik görünümleriyle korteje renk katan Vosvoslar, vatandaşların yoğun ilgisini topladı. Vatandaşlar araçların bol bol fotoğrafını çekti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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