Tekirdağ'da Ekmek Üreten İşletmelere Eş Zamanlı Denetim

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde ekmek ve ekmek çeşitleri üreten işletmelere yönelik eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri, halkın güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla ekmek ve ekmek çeşitleri üreten fırınlarda denetim yaptı. İl genelinde eş zamanlı olarak yürütülen denetimlerde, iş yerlerinin hijyen şartları, gramaj uygunluğu, ürünlerde kullanılan malzemeler, üretim aşamalarında mevzuata uygunluk ve işletme ruhsatları detaylı şekilde incelendi.

Yetkililer, yapılan denetimlerin vatandaşların sağlığını korumak, haksız rekabetin önüne geçmek ve kayıt dışı üretimi engellemek amacıyla düzenli aralıklarla sürdürüldüğünü belirtti. Eksiklik tespit edilen işletmelere mevzuat çerçevesinde uyarı yapılırken, kurallara aykırı üretim yapan iş yerleri hakkında da gerekli yasal işlemlerin başlatılacağı öğrenildi.

Denetimlerin bundan sonraki süreçte de aralıksız devam edeceği vurgulandı. - TEKİRDAĞ