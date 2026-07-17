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Tekirdağ açıklarında 4 gün önce karaya oturan çeltik yüklü gemi kurtarıldı

Tekirdağ açıklarında 4 gün önce karaya oturan çeltik yüklü gemi kurtarıldı
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Süleymanpaşa açıklarında karaya oturan çeltik yüklü kuru yük gemisi, Kıyı Emniyeti ekiplerinin 3 saatlik operasyonuyla yeniden yüzdürülerek güvenli bölgeye alındı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi açıklarında 4 gün önce karaya oturan, çeltik yüklü kuru yük gemisi yürütülen kurtarma çalışmaları sonucunda yeniden yüzdürülerek güvenli bölgeye alındı.

Edinilen bilgilere göre, Süleymanpaşa açıklarında karaya oturan yük gemisinin kurtarılması için Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Bölgeye sevk edilen römorkörlerin koordineli çalışmasıyla geminin bulunduğu noktadan çıkarılması için operasyon gerçekleştirildi.

Yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından gemi bulunduğu yerden kurtarılarak yeniden yüzdürüldü. Operasyonun başarıyla tamamlanmasının ardından gemi emniyetli şekilde bölgeden uzaklaştırıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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