Tekirdağ'da 19 Mayıs Coşkusu: Renkli Yürüyüş ve Dans Gösterileri

Tekirdağ'da 19 Mayıs Coşkusu: Renkli Yürüyüş ve Dans Gösterileri
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Tekirdağ'da renkli bir yürüyüş ve uluslararası dans gösterileri ile kutlandı. Kenya ve Etiyopya'dan gelen dansçıların performansları büyük beğeni topladı. Ayrıca motosikletlilerin oluşturduğu kortej, etkinlikte dikkat çekti.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Tekirdağ'da düzenlenen yürüyüş, renkli ve coşkulu anlara sahne oldu.

Tekirdağ'daki kutlamalara bu yıl uluslararası bir renk katıldı. Yürüyüş kortejinde yer alan Kenya ve Etiyopya'dan gelen dansçılar, yöresel kıyafetleriyle dikkat çekti. Yürüyüş boyunca hem dans edip hem de çeşitli akrobatik hareketler sergileyen dansçılar, izleyenlerden büyük alkış aldı. Müzik eşliğinde ilerleyen grup, sahil yolu boyunca vatandaşlara adeta görsel bir şölen sundu. Yürüyüşün ardından sahne alan dansçılar, performanslarını sahne gösterisiyle taçlandırdı. Geleneksel Afrika figürleriyle harmanlanan gösteriler, izleyenlerin beğenisini topladı. Etkinliğe katılanlar cep telefonlarıyla o anları kaydetmeye çalışırken, dansçıların enerjisi ve sahne hakimiyeti büyük beğeni topladı.

Motosikletlilerden bayraklı kortej

19 Mayıs kutlamaları kapsamında Tekirdağ'daki bir diğer etkinlik Altınova Mahallesi'nde gerçekleşti. Türk bayraklarıyla donatılmış çok sayıda motosikletli, burada toplanarak Atatürk Caddesi üzerinde kortej oluşturdu. Motosikletliler gürültüsüz ve düzenli bir şekilde güzergahı tamamlarken, cadde boyunca toplanan vatandaşlar geçişleri sırasında alkışlarla destek verdi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi
Rusya'dan ateşkes şartı: Ukrayna, 5 bölgeden çekilecek

İstanbul zirvesinde ne konuşuldu! İşte Putin'in ateşkes şartı
İşte 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınının çıkış nedeni

İşte 78 kişiyi ölüme götüren yangının çıkış nedeni
İstanbul'da halk otobüsü şoförleri 22 Mayıs'tan itibaren greve gidiyor

İstanbul'da şoförler kontak kapatıyor, otobüsler çalışmayacak
Boşanma aşamasındaki anne, kızını gecikmeli teslim ettiği için cezaevine gönderildi

O bir anne! 43 dakikalık gecikmenin bedelini çok ağır ödedi
Cemal Ersen'den sert açıklama: Fenerbahçe'ye kazığı Aziz Yıldırım attı

Çok konuşulacak sözler: Fenerbahçe'ye kazığı Aziz Yıldırım attı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Goldman Sachs bankası altın fiyatının yeni rekor kırabileceği tahmininde bulundu

Çakılan altın fiyatları için yeni rekor tahmini
İsrailli vekilden skandal çağrı: Gazze'deki tüm çocuklar öldürülmeli

Yüzündeki nefrete bakın: Gazze'deki tüm çocuklar öldürülmeli
FA Cup'ta tarihe geçen final! Crystal Palace, Manchester City'i devirdi

Penaltı kaçtı Guardiola yıkıldı! Tarihlerindeki ilk kupayı kazandılar
25 sayı öndeyken bile inanılmaz tepki! Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a tepki

25 sayı farkta bile inanılmaz tepki! Anonsör devreye girdiğine pişman
Sezen Aksu, Serdar Ortaç, Teoman... İşte ünlü isimlerin memleketleri

Herkes İzmirli sanıyordu, gerçek başka çıktı
Gölge başkan Ertan Yıldız itirafçı oldu! Ekrem İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler

Gölge başkan itirafçı oldu! İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler
Filmden etkilendi, 900 bin lira harcayıp elleriyle yaptı! Gören inanamıyor

Filmden etkilendi, 900 bin liraya kendi yaptı! Gören inanamıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.