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TEI Havacılık Teknisyen Okulu İkinci Sezonunu Açtı

TEI Havacılık Teknisyen Okulu İkinci Sezonunu Açtı
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TEI Havacılık Teknisyen Okulu'nun ikinci sezonu, Genel Müdür Prof. Dr. Mahmut F. Akşit'in açılış dersi ile başladı. Eskişehir'de düzenlenen etkinlikte mesleki eğitimin önemi vurgulandı.

İlk kez geçtiğimiz sene, meslek lisesi öğrencileri için devreye alınan TEI Havacılık Teknisyen Okulu'nun ikinci sezonu, TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut F. Akşit'in açılış dersiyle başladı.

Eskişehir Valiliği himayesinde ve Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen TEI Havacılık Teknisyen Okulu'nun açılış dersi; Eskişehir Vali Yardımcısı Yakup Güney, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın'ın katılımıyla gerçekleşti. Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, etkinlikteki konuşmasında mesleki eğitimin önemine dikkat çekerek, bu alandaki destekleri için TEI'ye teşekkür etti.

TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut F. Akşit, açılış dersi TEI 101'de yerli ve milli savunma sanayi teknolojilerinin önemini anlatırken, katılımcılarla TEI'nin faaliyetlerini ve Türkiye'nin milli havacılık motorları serüvenini paylaştı.

11 hafta sürecek TEI Havacılık Teknisyen Okulu'nda havacılık ve savunma sanayi sektöründe yer alan üretim-imalat alanlarıyla ilgili teknik dersler yer alıyor. Bu yıl 40'ıncı yılını kutlayan TEI; meslek liseli öğrencilerin sektöre dair teknik bilgi ve becerilerini artırmaya yönelik bu desteğiyle ayrıca Eskişehir'in istihdamına da destek olmayı hedefliyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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