TCG Anadolu'nun ilk ziyaretçileri gurur yaşadı

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı ( Siha ) gemisi TCG Anadolu, İzmir'de ziyaretçilere açıldı. Her yaştan vatandaşın ziyaret ettiği TCG Anadolu görenleri duygulandırıp gururlandırırken, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve AK Parti'li heyet de gemiyi ziyaret etti.

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı gemisi TCG Anadolu, sabah saatlerinde İzmir Alsancak Limanı'na yanaşmasının ardından saat 12.00 itibariyle ziyaretçilere açıldı. Çok sayıda vatandaş ellerinde Türk bayrakları ile gruplar halinde içeriye alındı. Büyük gurur yaşadıklarını belirten vatandaşlar arasında gözyaşlarını tutamayanlar da oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, AK Parti İzmir Milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı ve Mahmut Atilla Kaya da gemiyi ziyaret ederek ziyaret sonrası basın açıklaması yaptı.

"Hepimizin gururu"

Bakan Kasapoğlu, "Alsancak Limanı'nda bu şaheser ayrı bir gururla tüm dünyaya mesaj veriyor. Bu gurur hepimizin gururu. Türkiye iddiası olan, hayallerini gerçekleştiren bir ülke. Bugün çok farklı bir mutluluk içerisindeyiz. Çok özel bir gururu yaşıyoruz. Bu eser emeğin, alın terinin, inancın ürünü. Bugünlerimizin, yarınlarımızın ne kadar güçlü olacağının sembolü. TCG Anadolu dünya başkenti İstanbul'daydı. Oradan yola çıktı. Çanakkale Şehitliğimizi selamladı ve şimdi güzel İzmir'imizde. İzmir Kuva-yi Milliye şehri. Düşmana ilk direnişin sembolü İzmir. Cumhurbaşkanımız; 'Havada, denizde, karada, yerin altında, uzayda. Nerede olmamız gerekirse oradayız' diyor. Bunun en güçlü sembolü milli savaş gemimiz bugün İzmir'e geldi. Hemen yanı başında Togg'umuz var. SİHA'larımız, Kızılelma'mız bu millet için. Kimse bizi hayallerimizden vazgeçiremeyecek. İlk anlardan itibaren yoğun bir teveccüh var. Manisa'dan, Aydın'dan her yerden ziyaretçiler geliyor" dedi.

"50 yıl sonra tarihe geçecek bir hadise"

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Biraz evvel TCG Anadolu'nun İzmir'e gelmesi münasebetiyle ilk defa halka açılması törenini icra ettik. Biz de Bakanımızla birlikte TCG Anadolu'yu deniz kuvvetlerinin en üst amirleriyle birlikte gezdik. TCG Anadolu'nun Türk deniz kuvvetleri tarihinde bir seviye atlamayı ifade ettiğini söyleyerek '50 yıl sonra tarihe geçecek bir hadise olarak kaydedilecek' dediler. Türk Silahlı Kuvvetlerinin denizde yapacağı her türlü hareketin imkan ve kabiliyeti artmış durumda. Biz vatandaşlarımızın çokça ziyaret etmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Muhalefeti davet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir hafta önce TCG Anadolu'nun İzmir'e geleceğinin müjdesini verdiğini söyleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, "Bugün TCG Anadolu'yu İzmirli hemşehrilerimizle buluşturuyoruz. Ege Bölgesinden buraya ziyaretçi akını olacağını görüyoruz. İlk emareler bunu gösteriyor. Biz de gezdik. Böyle bir eserin ülkemize kazandırılmasından, gurur duyduk. Hayata geçiren Savunma Sanayi Başkanlığımız, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız her biri gerçekten mühendisler. Ciddi bir çalışma yaptılar. Teknoloji anlamında ülkemizin son dönemde gelmiş olduğu nokta ortada. 14 Mayıs'ta inşallah milletimizin vereceği güçlü destekle bunu büyütmeye devam edeceğiz. Bundan herkesin gurur duyacağına şüphemiz yok. Muhalefet partisi temsilcilerinin de gurur duyacağını düşünüyorum. İzmir'deki CHP'li milletvekillerini de, belediye başkanlarını da bu gurur duyulacak projeyi gezmeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Gurur verici"

Esra Bektaş isimli vatandaş "Çok gurur verici. Bu siyasi bir konu değil. Ülkemiz için çok gurur verici. Henüz sıradayım daha içini göremedim ama dışarıdan bile çok etkileyici" derken, Cevat Kalındamar ise "Ailecek TCG Anadolu'yu görmeye geldik. Çok sevinçli ve gururluyuz. Uzun bir süredir geminin gelmesini bekliyorduk" sözlerine yer verdi.

"Çocuğum da bu gururu yaşasın"

Hüseyin Avcı isimli vatandaş, "Türkiye'nin ne kadar büyük bir devlet olduğunu, geminin büyüklüğü gösteriyor. Gurur duyuyoruz. İyi ki İzmir'imize de geldi ve ziyaret etme fırsatı bulduk" diye konuştu. Hasan Şahin adlı vatandaş, "Çocuğumla geldim, şimdiden o da bu gururu bizimle yaşasın. Allah devletimizi başımızdan eksin etmesin. Şu mutluluğa bakar mısınız?" dedi.

"İçeride vatan sevgisi var"

TCG Anadolu'yu gezen vatandaşlardan Ali Akboğa, "Harikaydı. Anlatılmaz. İçeride tank, helikopter, aklınıza gelecek her şey var. 100 senedir beklediğimiz bir şeydi. Allah yapanlardan razı olsun" derken, Zehra Gargı ise şunları söyledi: "İçimdeki duyguları anlatmak için yatıp yuvarlanayım mı? Çok güzeldi. Gerçek olduğunu öğrendik. Maket olmadığını öğrendik. Herkesin gelip görmesini isterim. İçeride el emeği göz nuru vardı. Duygu vardı, vatan sevgisi vardı. Çok duygulandım."

TCG Anadolu, bugün saat 18.00'a kadar gezilebilecek. Diğer günler ise ziyaret saatlerinin 10.00-18.00 olduğu belirtildi. - İZMİR