TCG Akçakoca Gemi Ziyarete Açıldı

TCG Akçakoca Gemi Ziyarete Açıldı
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Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait TCG Akçakoca mayın avlama gemisi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Enez Limanı'nda ziyarete açıldı. Gemiyi Edirne'nin Enez ilçesinde halk, gaziler ve öğrenciler ziyaret etti.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait TCG Akçakoca mayın avlama gemisi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde Edirne'nin Enez ilçesindeki Enez Limanı'nda ziyarete açıldı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Enez Limanı'na demirleyen Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait TCG Akçakoca mayın avlama gemisi, Enez Kaymakamı Muhammed Emin Tutal ile gazilerin yanı sıra, öğrenciler ve vatandaşlar tarafından ziyaret edildi. Ziyaretçilere, TCG Akçakoca Komutanı Dz. Bnb. Mirza Umut Akıncı ve personel tarafından, gemi hakkında genel hususlar, katıldığı operasyonlar ve tatbikatlar hakkında bilgiler verildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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