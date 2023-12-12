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Taylandlı eski Olimpiyat şampiyonu boksör cinsel saldırıyla suçlandı

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Tayland'ın dövüş sporları efsanesi ve 1996 Olimpiyat altın madalya sahibi Somluck Khamsing, 17 yaşındaki bir genç kız tarafından cinsel saldırıyla suçlanıyor.

Güney Asya ülkesi Tayland, eski Olimpiyat şampiyonu boksör Somluck Khamsing 17 yaşındaki bir genç kız tarafından cinsel saldırıyla suçlandı.

Tayland'ın dövüş sporları efsanesi ve 1996 Olimpiyat altın madalya sahibi Somluck Khamsing, geçtiğimiz hafta sonu bir gece kulübünde tanıştığı ve 17 yaşında olduğu öğrenilen genç kız tarafından cinsel saldırıyla suçlanıyor. Khon Kaen kentinde birlikte gece kulübünden çıkarken görülen 50 yaşındaki Somluck ve genç kızın daha sonra bir otele geçtiği iddia edildi. Polis sözcüsü Yosawaj Kaewsuebthanyanij konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ismi açıklanmayan genç kızın Somluck hakkında cinsel saldırı suçlamasında bulunduğunu ve konuyla ilgili inceleme başlatıldığını belirtti.

İddialar ülke gündeminde büyük yankı bulurken, ünlü boksör Somluck ise iddialara ilişkin bugün yaptığı basın açıklamasında suçlamaları reddederek, genç kızın yaşını otel odasında öğrendiğini ve bu aşamadan itibaren kızla herhangi bir temas kurmadığını ifade etti.

Tayland Polisi suçlamalara ilişkin inceleme başlatırken, olayın yaşandığı gece kulübüne '20 yaş altı müşteri bulundurma' suçundan yasal işlem uygulandı. - BANGKOK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Güney Asya Tayland Suç Hukuk 3. Sayfa Yerel Spor Güncel Haberler

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