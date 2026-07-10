Haberler

Tavşanlı Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir esnafın nabzını tutuyor

Tavşanlı Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir esnafın nabzını tutuyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Kaymakam Ömer Faruk Özdemir, esnafı ziyaret ederek vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Kaymakam Ömer Faruk Özdemir, ilçe esnafını ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Tavşanlı Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, ilçedeki ticari hayatın nabzını tutmak ve vatandaşların taleplerini yerinde dinlemek amacıyla esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. İş yerlerini tek tek dolaşan Kaymakam Özdemir, esnafa hayırlı işler ve bol kazançlar diledi. Kaymakam Özdemir'in ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getiren Tavşanlı esnafı ise kendilerini iş yerlerinde ziyaret ederek sorunlarını dinleyen ve samimi sohbetiyle destek olan İlçe Kaymakamına teşekkürlerini iletti.

Ziyaret programlarının ilçe genelinde belirli aralıklarla devam edeceği öğrenildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
LGS sonuçları açıklandı

Yüz binlerce öğrencinin merakla beklediği sonuçlar açıklandı

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3 milyon takipçili fenomenin skandal oyunu deşifre oldu

3 milyon takipçili fenomenin skandal oyunu deşifre oldu
CHP'den ihraç isim bomba kulisi duyurdu: 'Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i görevden alacak'

Kılıçdaroğlu'ndan bomba 'Özgür Özel' hamlesi
Tıp öğrencisi Yaren'in hayatını kaybettiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Tıp öğrencisi Yaren'in can verdiği kazadan yeni görüntüler
LGS'de kaç öğrencinin tam puan aldığı belli oldu

LGS'de kaç öğrencinin tam puan aldığı belli oldu
NATO Zirvesi'nin en çok konuşulan lideriydi! Sosyal medyada patlama yaşadı

NATO Zirvesi en çok ona yaradı! Bu rakamları rüyasında görse inanmaz
Alkol çıkmayınca bakın ne yaptı: Sürücünün o halleri kamerada

Alkol çıkmayınca bakın ne yaptı: Sürücünün o halleri kamerada
İsrail askeri Filistinli esire işkence yaptı, fotoğrafını 'Günaydın' notuyla paylaştı

İnsanlık dışı işkenceyi "Günaydın" notuyla paylaştı