Tavşanlı'da Her Gün Sevgili Günü Kutlanıyor

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Uzun Çarşı esnafından "her gün sevgili günü" mesajı. Tavşanlı'nın kalbi olan Uzun Çarşı'da hareketli saatler yaşandı. Yoğun iş temposuna rağmen, çarşı esnafı eşlerini, sevgililerini ve en yakınlarını unutmayarak günün anlam ve önemine uygun jestler yaptı.

Çarşı esnafının gün sonunda gül ve çeşitli çiçekler alarak evlerine gitmesi, sokaklara romantik bir hava kattı. Bu anlamlı hediyeleşme trafiği içinde konuşan esnaflardan Müslüm Polat, duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Bizim için sadece bir gün değil, her gün Sevgili Günü olmalı. Bugün de iş çıkışı kimi eşine, kimi sevgilisine, kimi de en yakınına çiçek aldı götürüyor. Önemli olan bu özel günde onlara değer verdiğimizi hissettirmek ve bu güzel duyguları yılın her gününe yaymak." Polat'ın bu sözleri, hediyelerin sadece 14 Şubat'a özgü bir ritüel olmaktan çıkıp, yıl boyunca sürmesi gereken sevgi ve vefa bağının altını çizdi. Tavşanlı esnafının bu samimi yaklaşımı, çarşıda alışveriş yapan vatandaşlar tarafından da takdirle karşılandı. Uzun Çarşı, ticaretin yanı sıra sevgi ve bağlılığın da sembolü haline geldi. - KÜTAHYA