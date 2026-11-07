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Tarsus'ta hurma üreticisi 35 dönümlük bahçeden 70 ton rekolte bekliyor

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Tarsus'ta hurma üreticisi 35 dönümlük bahçeden 70 ton rekolte bekliyor
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Mersin'in Tarsus ilçesinde hurma hasadı yaklaşık bir haftadır sürüyor. Çağbaşı Mahallesi'nde 35 dönümlük bahçesinde üretim yapan Mustafa Teke, dönüm başına yaklaşık 2 ton, toplamda 70 ton hurma hasadı hedeflediklerini söyledi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde hurma hasadı başladı.

Tarsus'a bağlı Çağbaşı Mahallesi'nde hurma üretimi yapan Mustafa Teke, yaklaşık bir haftadır bölgede hasat çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. 35 dönümlük hurma bahçesinde hasat hazırlıklarının devam ettiğini belirten Teke, dönüm başına yaklaşık 2 ton ürün beklediklerini, toplamda ise 70 ton civarında hurma hasadı gerçekleştirmeyi hedeflediklerini söyledi. Teke, "Tarsus'ta yaklaşık bir haftadır hasatlar başladı. İnşallah sezonun sonu iyi ve bereketli olur. Bulunduğumuz 35 dönümlük parselde dönüm başına yaklaşık 2 ton hurma hasadı bekliyoruz. Ürün kalitemiz oldukça iyi, duble malımız var. İnşallah emeğimizin karşılığını alırız" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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