Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan, mahalle ziyaretleri sırasında çocuğa ilk müdahaleyi yaptı

Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan mahalle ziyaretleri sırasında talihsiz kaza geçiren bir çocuğa ilk müdahaleyi yaptı. Çocuğun sağlık kontrolünü yapan Başkan Bozdoğan, büyük takdir topladı.

Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan sabahın erken saatlerinde mahalle ziyaretleri gerçekleştirmeye başladı. Hafta sonlarında ve mesaisin belli dönemlerinde vatandaşların ücretsiz bir şekilde sağlık kontrollerini yapan Başkan Bozdoğan, ziyaretleri sırasında bir çocuğa ilk müdahaleyi yaparak hekimlik görevini yerine getirdi. Sağlık kontrollerinin ardından gerekli yönlendirmeleri yaptı.

"KÜÇÜK EVLADIMIZIN İLK MÜDAHALESİNİ GERÇEKLEŞTİRDİK"

Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan "Mahalle ziyaretlerimiz sırasında talihsiz kaza geçiren küçük evladımızın ilk müdahalesini gerçekleştirdik, gerekli yönlendirmeleri yaptık. Evladımıza acil şifalar diliyorum" dedi.