Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın Sarıkamış'ta İncelemelerde Bulundu

Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın, Sarıkamış'ta bir takım incelemelerde bulundu.

Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın, ilçe ziyaretleri kapsamında Sarıkamış İlçe Müdürlüğü personeli ile bir araya geldi. Aydın, Tarım Orman İlçe Müdürlüğü uhdesinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı, Fikir alış verişinde bulundu.

Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın, Sarıkamış İlçe Tarım Müdürü Musa Bastem'e yeni atandığı için hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Bastem'den brifing aldı.

Kars Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın, ziyaretlerinin ardından Sarıkamış'tan ayrıldı. Aydın'ın ilçe ziyaretlerine devam edeceği öğrenildi. - KARS