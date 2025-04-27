Tarım ve Orman İl Müdürü Akkan, Gerger'de Tarımsal Çalışmaları İnceledi

Adıyaman İl Tarım ve Orman İl Müdürü Abdulkadir Akkan, Gerger ilçesinde tarımsal çalışmaları yerinde inceleyerek bilgiler aldı.

İl Müdür Yardımcısı Nihat Yılmaz ile birlikte ilk olarak Gerger Kaymakamı Mesut Bolat'ı makamında ziyaret eden İl Müdürü Abdulkadir Akkan, ilçede bugüne kadar yapılan ve yapılması planlanan tarım ve hayvancılık hakkındaki çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Sıcak sohbet havasında gerçekleşen ziyaret sonrasında Müdür Abdulkadir Akkan ve beraberindekiler Gerger İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne geçerek İlçe Müdürü Şahin Özen ve çalışma arkadaşları ile görüşerek faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Aynı kampüs içerisinde yapımı devam eden ve yakın zamanda faaliyete geçecek olan yeni hizmet binasını da inceleyen İl Müdürü Akkan, buradaki personellere kolaylıklar diledi. - ADIYAMAN