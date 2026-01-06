Erzincan'da aile hayvancılık işletmeleri ziyaret edildi

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker, aile işletmelerini ziyaret ederek, üreticilerin taleplerini dinledi. Koçaker, süt üretiminin artırılmasında orta ölçekli aile işletmelerinin hayvancılığın geleceği açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Güllüce Mahallesi'nde faaliyet gösteren Yüksel Yayla'nın 60 başlık, Necmettin Yayla'ya ait 30 başlık hayvancılık işletmelerinde üreticilere ziyaret gerçekleştiren Koçaker, süt üretimi, hayvan sağlığı ve işletmelerin sürdürülebilirliği üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Aile işletmelerinin kırsal kalkınmanın temel unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Koçaker, "Süt üretiminin artırılması ve hayvancılığın geleceği için orta ölçekli aile işletmeleri büyük önem taşıyor" dedi.

Üreticilerin talep ve önerilerini de dinleyen Koçaker, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak her zaman üreticilerin ve çiftçilerin yanında olduklarını belirtti. - ERZİNCAN