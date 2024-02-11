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Sürücülere yönelik dron destekli denetim

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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde jandarma ekipleri tarafından sürücülere yönelik dron destekli trafik denetimi yapıldı. Denetimde durdurulan araçlarda kimlik sorgulamaları ve evrak kontrolleri gerçekleştirildi. Sürücülerin kural ihlali yapılıp yapmadığı ise dron ile havadan gözlemlendi.

Sürücülere yönelik dron destekli denetim

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde jandarma ekipleri tarafından sürücülere yönelik dron destekli trafik denetimi yapıldı.

Denetim, Bolvadin-Çay karayolu üzerinde gerçekleştirildi. Denetime Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ve asayiş ekipleri katıldı. Denetimde durdurulan 837 araçta bulunan 912 kişinin Genel Bilgi Taraması üzerinden kimlik sorgulamaları yapılıp, evrak kontrolleri gerçekleştirildi. Herhangi bir olumsuz duruma rastlanılmayan denetimde sürücülerin kural ihlali yapıp yapmadığı ise dron ile havadan gözlemlendi. Denetimlerin ilerleyen günlerde de süreceği kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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