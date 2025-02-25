Trump'ın ardından Avrupa Birliği de Ukrayna'ya göz dikti! Maden anlaşması yapmak istiyorlar

Trump'ın ardından Avrupa Birliği de Ukrayna'ya göz dikti
Başvuru için son 3 gün! Bunu yapmayanlar bayram ikramiyesi alamayacak

Başvuru için son 3 gün! Bunu yapmayanlar bayram ikramiyesi alamayacak
Ankara'da doğal gaz zehirlenmesi: 3 kişi hayatını kaybetti

Eve girdiklerinde ailenin cansız bedenleriyle karşılaştılar
Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu

Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, vahşeti paylaşınca canından oldu

Reyhanlı'da Suriyelilerin ülkelerine dönüşü kira fiyatlarını düşürdü

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Suriyelilerin ülkelerine dönmesiyle birlikte kiralık daire fiyatları ciddi şekilde düştü. Emlakçılar, ellerinde bekleyen daire sayısının arttığını ve kiracı bulmakta sıkıntı çektiklerini söyledi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde deprem sonrası artan nüfusla birlikte tavan yapan kira fiyatları, Suriyelilerin ülkesine dönmesiyle birlikte düşmeye devam ediyor. Kiralık ev sayısının arttığı ilçede ev sahipleri kiracı bulamazken, kira fiyatları 8 bin TL'ye kadar düştü.

Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin yıkılmasının ardından ülkelerine dönmeyi sürdürüyorlar. Suriye'ye sınırının sıfır noktasında bulunan Reyhanlı ilçesi de göçmenlerin sığınma noktası olmuştu.

REYHANLI'DA KİRA FİYATLARI DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR

Suriyelilerin ülkelerine dönmesi deprem sonrası nüfusun tavan yaptığı Reyhanlı ilçesinde kira fiyatlarının düşmesine neden oldu. Satılık ev fiyatlarında 500 bin TL'yi, kiralık ev fiyatlarındaysa 5 bin TL'yi bulan gerilemeler yaşanırken ilerleyen süreçte fiyatların daha da düşeceği ifade ediliyor.

"KİRACI BULMAKTA ZORLANIYORUZ"

Kiralık dairelere geçmişte 16 bin TL'ye kadar rahatlıkla kiracı bulunabildiğini ifade eden emlakçı Sedat Sekin, ellerinde kiralanmayı bekleyen 35 daire olduğunu ve kiracı bulmakta güçlük çektiklerini ifade etti.

Emlakçı Sedat Sakin; satılık ev fiyatlarında 500 bin TL'yi bulan ve kiralık ev fiyatlarında 5 bin TL'yi bulan düşüş yaşandığını belirterek, "Suriye'de savaş bittikten sonra Suriyeliler ülkelerine dönmeye başladı. Suriyeler ülkelerine dönmeye başlayınca kira fiyatlarında düşüşler yaşandı. Suriye'ye sınır ve çoğuyla akraba olduğu için hepsi buradaydı. Elimizde 30 ila 35 daire var ve büyük bir boşluk oldu, kiracı bulmakta biraz sıkıntı yaşıyoruz. Savaş bitmeden önceki zamanın şartlarıyla 15 bin TL deyince millet tereddüt etmeden gelip alıyordu.

Doğal gazlı dairelerde asgari ücret 17 bin TL iken bile 15 ve 16 bin TL kiracılar bulunabiliyordu. Elimizde şu anda 35 daire var, insanlar fiyat soruyor ama talep yok. Kira fiyatlarında ciddi bir düşüş var ve 5 bin TL'ye yakın düşüş var. Kiralık daireler 8 bin TL ile 12 bin TL arasında değişiyor. Satılık daireler ise 1 milyon 200 bin TL'den başlayıp 2 milyona kadar gidiyor. Ülkesine dönmek için evini satmak isteyen Suriyeliler var. Evin normal değeri 1 milyon 500 bin iken 1 milyona verdiğine şahit olduk. Ortalama 500 bin TL aşağısına verdiğini gördük" ifadelerini kullandı.

Reyhanlı'da Suriyelilerin ülkelerine dönüşü kira fiyatlarını düşürdü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAMAZAN İLIN - Yerel
img

FIFA, Süper Lig ekibinin puanlarını sildi!
img

28 Şubat'ta ne olacak? Simpsonlar'ın işaret ettiği tarih geldi çattı
img

Hiç hesapta yokken milyoner oldu
500

Yorumlar (9)

Haber YorumlarıLion 1:

Kim gitti benim etrafımdaki suriyeliler kimse gitmedi

Yorum Beğen60
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlkurt:

Beter olun, Bazi insanlar onbes bin Maas aliyor, Kira yirmibes bin, bu insan nasil gecinecek

Yorum Beğen54
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSiyah&Beyaz null:

yalan haber inanmayjn giden yüzde bir bile değil

Yorum Beğen51
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıyıldıray yıldırım:

yalancıyı

Yorum Beğen51
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarızebil animation:

yeni ilanlara baktım reyhanlıda 10 tane kiralık daire çıktı en düşüğü 7500 tl sobalı güzel hikaye anlatıyorsunuz

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVATOZZ:

İki katına cikartsaniza ya laaa anmnmaa qoduklarim

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRaci Soylu:

Kiralık daireler 8 bin TL ile 12 bin TL arasında değişiyor.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

zaten onlar gelince kiralar uçtuydu

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gürsel Tekin: Türkiye'nin milletin gündemiyle meşgul olabilecek bir siyasi partiye ihtiyacı var

CHP'den istifa eden Gürsel Tekin'den çarpıcı çıkış
Dr. Berk Çağdaş: Yapay zeka sürücülerden daha mı iyi

Dr. Berk Çağdaş: Yapay zeka sürücülerden daha mı iyi
Dondurucu soğukta ucuz et kuyruğu! Geceden sıraya girip saatlerce bekliyorlar

Yoksulluğun fotoğrafı! Kuyruğun ucu var bucağı yok
Yanlışlıkla gelen parayı bankadan çekip elleriyle sahibine teslim etti

Hiç hesapta yokken milyoner oldu
TÜVTÜRK'ün ihaleyi kaybetmesi sonrası viral olan video

TÜVTÜRK'ün ihaleyi kaybetmesi sonrası viral olan video
Altın ardı ardına gelen zirvelerin ardından gerilemeye başladı

Altında hiç istenmeyen hareket başladı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.