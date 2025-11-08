Şuhut'taki Canlı Hayvan Pazarı Yeniden Açıldı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde küçükbaş hayvanlarda görülen hastalıklar nedeniyle kapatılan canlı hayvan pazarı bugün açıldı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren pazara gelen küçükbaş hayvan üreticileri, besleyip büyüttükleri koyun ve keçileri satışa sunarak ticaret yapmaya başladı. Üreticiler, pazarın yeniden açılmasından duydukları memnuniyeti dile getirirken vatandaşlar da hem alım hem satış için pazara yoğun ilgi gösterdi. Uzun bir aradan sonra tekrar açılan pazarda alışverişlerin hızlı olduğu görülürken üreticiler satışların ve pazarın açılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Pazarda yapılan satışlarda fiyatların da belli bir dengeye oturduğu görüldü.

Pazarda 70 kiloluk bir küçükbaş hayvanın 15 ila 17 bin lira arasında, 40-50 kilo arasındaki bir kuzunun ise 13 bin 500 ila 15 bin lira arasında alıcı bulduğu belirtildi. - AFYONKARAHİSAR