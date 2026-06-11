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İthal besi hayvanlara yönelik denetim

İthal besi hayvanlara yönelik denetim
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Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde hayvancılığın sağlıklı yürütülmesi için ithal besi hayvanlara yönelik sağlık kontrolü ve kayıt çalışması başlatıldı. Ekipler hayvanları küpeleyip kimliklendirerek kayıt altına alıyor.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde hayvancılık faaliyetlerinin sağlıklı ve güvenli şekilde yürütülmesi amacıyla ithal besi hayvanlara yönelik denetim ve kayıt çalışması başlatıldı.

Şuhut İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından ilçeye getirilen ithal hayvanlarda sağlık kontrolleri gerçekleştirilirken, hayvanların resmi kayıt işlemleri de titizlikle yürütülüyor.

Yapılan çalışmalar kapsamında hayvanların sağlık durumları kontrol edilerek mevzuata uygunlukları inceleniyor. Ayrıca küpeleme, kimliklendirme ve kayıt sistemine işleme işlemleri tamamlanarak hayvan hareketlerinin takibi sağlanıyor.

Yetkililer, hayvan sağlığının korunması, bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve hayvancılık sektöründe sürdürülebilir üretimin devamı açısından denetimlerin büyük önem taşıdığını belirtti.

Şuhut İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, üreticilerin mağduriyet yaşamaması ve hayvan varlığının güvenli şekilde kayıt altına alınması amacıyla çalışmalarını ilçe genelinde düzenli olarak sürdürüyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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