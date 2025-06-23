SUBÜ Satranç Topluluğu'ndan Huzurevi Sakinlerine Satranç Eğitimi

SUBÜ Satranç Topluluğu'ndan Huzurevi Sakinlerine Satranç Eğitimi
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Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Satranç Topluluğu, huzurevi sakinlerine bilişsel iyilik hali desteklemek amacıyla temel düzeyde satranç eğitimi verdi. Proje, sosyal bağları güçlendirmeyi ve zihinsel aktiviteyi artırmayı hedefliyor.

SUBÜ Satranç Topluluğu, ÜNİDES çerçevesinde desteklenen 'Zihnin Oyunu: Huzurevlerinde Satranç Yoluyla Bilişsel İyilik Halini Destekleme' projesi ile huzurevi sakinlerine temel düzeyde satranç eğitim verdi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Satranç Topluluğu, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) çerçevesinde desteklenmeye hak kazanan 'Zihnin Oyunu: Huzurevlerinde Satranç Yoluyla Bilişsel İyilik Halini Destekleme' başlıklı projesini hayata geçirdi. Huzurevi sakinlerinin sosyal bağlarının güçlenmesine ve zihinsel olarak daha aktif kalmalarına katkı sağlamak hedefiyle düzenlenen proje, Hendek Melek Nişancı Huzurevi'nde uygulandı. Proje çerçevesinde, topluluk üyesi öğrenciler huzurevi sakinlerine teorik ve uygulamalı olarak temel düzeyde satranç eğitimi verdi. Topluluk, huzurevi sakinlerinin satranç oynama alışkanlığı kazanarak devamlı bilişsel faaliyet canlılığı kazanmasını hedefliyor. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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