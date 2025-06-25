SUBÜ Fizyoterapi Topluluğu 'Harekette Şifa Var' Projesini Hayata Geçirdi

SUBÜ Fizyoterapi Topluluğu 'Harekette Şifa Var' Projesini Hayata Geçirdi
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Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Topluluğu, 'Harekette Şifa Var' projesi ile egzersiz videoları çekti, halkı bilgilendirdi ve sempozyum düzenledi. Proje, kronik hastalıklar ve egzersiz arasındaki ilişkiyi vurguluyor.

SUBÜ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Topluluğu, ÜNİDES çerçevesinde desteklenen 'Harekette Şifa Var' isimli projelerini hayata geçirdi. Proje çerçevesinde hastalıklara yönelik egzersiz videoları çekildi, halka yönelik bilgilendirme çalışması yapıldı ve sempozyum düzenlendi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Topluluğu, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında desteklenen 'Harekette Şifa Var' isimli projelerini hayata geçirdi. Proje çerçevesinde SUBÜ Stüdyoları'nda egzersiz örneklerinin video çekimi yapıldı, Akyazı'da halka yönelik bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi ve sempozyum düzenlendi.

Proje ile hipertansiyon, tip 2 diyabet, koah, bel-boyun ağrısı, osteoartrit gibi yaygın kronik hastalıklarda egzersizin önemini vurgulayan ve bu doğrultuda fizyoterapistler tarafından hastalık gruplarına özel olarak hazırlanan egzersiz videoları SUBÜ Stüdyoları'nda çekildi. Akyazı ilçe merkezindeki saha etkinliğiyle halkın fiziksel aktiviteye dair farkındalığını arttırmak hedeflendi. Bu doğrultuda hazırlanan broşürlerle dijital içeriklere yönlendirme yapılırken, halkın aktif katılımını sağlayacak interaktif bilgilendirmeler gerçekleştirildi. Sempozyumda ise Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Topluluğu Akademik Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Abdurrahim Yıldız, Dr. Öğretim Üyesi Sena Gizem Arslan, Araştırma Görevlisi Birgül Dıngırdan Gültekinler, Araştırma Görevlisi Ayça Coşkun, Araştırma Görevlisi Şeyda Öznur Ayçiçek ve Araştırma Görevlisi Yunus Emre Kaban'ın katılımıyla; diyabet ve hipertansiyonun sistemik etkileri, bu hastalıklardan korunma yolları, bel-boyun ağrıları ile eklem hastalıklarının nedenleri ve solunum sistemi hastalıklarının seyrine ilişkin eğitimler verildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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