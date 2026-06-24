Osmaniye'de "Aile Kart" Kuyruğu: "Sabah 05.00'te Köyden Çıktım Geldim"

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal yardım ve aylık ödemelerinin PTT yerine Halkbank üzerinden yapılacak olması nedeniyle Osmaniye'nin Kadirli ilçesi sakinleri banka önünde kuyruk oluşturdu. Bir yurttaş, "Üç günden beri bekliyoruz. Geliyoruz gidiyoruz yok bir şey, rezillik bu. Yaşlımız var, hiç kalkamayan var, bunu ne yapmak lazım? Sabah 05.00'te köyden çıktım geldim" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal yardım ve aylık ödemeleri yeni düzenleme ile artık PTT yerine Halkbank üzerinden yapılacak. Yardım alan vatandaşlar ise yeni kart almak için banka önünde kuyruk oluşturdu.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde banka önünde bekleyen bir yurttaş, "Kart değiştirmeye geldik. Biz burada üç günden beri bekliyoruz. Geliyoruz gidiyoruz yok bir şey, rezillik bu. Yaşlımız var, hiç kalkamayan var, bunu ne yapmak lazım? Anlayacağın çok rezil oluyoruz burada, görüyorsunuz. Sabah 05.00'te köyden çıktım geldim" diye konuştu.

Yaşlılık aylığı alan bir vatandaş da, "Buraya saat 07.00'de geldim. Kuyruk çok uzun, bekliyorum işte. Zor oluyor ama mecburuz. Yaşlılık maaşı veriyorlar, onu bekliyorum, onun kartını değiştireceğiz" dedi.

"ZOR AMA NE YAPALIM?"

Bir başka vatandaş köyden geldiğini, belirterek, "Kuyruk uzun. Zor ama ne yapalım" ifadesini kullandı.

Yaşlılık aylığı alan bir başka yurttaş sabah 06.00'da geldiğini anlatarak, "Kuyrukta bekliyoruz. Kuyruk uzun ama ne yapalım, çare yok. Yürüyemiyoruz, duramıyoruz" derken başka bir vatandaş ise "Annemin maaş kartı değişecekmiş. Ben sabah 04.00'te geldim. 94 yaşında annem için geldim" diye konuştu.

Kaynak: ANKA