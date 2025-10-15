Soma OSB'de Üretim Resmi Olarak Başladı

(MANİSA) - Soma Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cem Doğan, Soma Organize Sanayi Bölgesi'nde ( Osb ) üretimin resmen başladığını açıkladı. Doğan, üç fabrikanın faaliyette olduğunu, 2026 yılı sonuna kadar 12 fabrikanın daha üretime geçeceğini belirterek, OSB'nin bölge ekonomisine yeni bir ivme kazandıracağını vurguladı.

Doğan, Soma OSB'nin son durumu hakkında basın mensuplarını bilgilendirdi. Toplantıda oda üyeleri ve bölgede faaliyet gösteren yatırımcı firmalar da hazır bulundu.

Sunumların ardından üretime başlayan tesislerde incelemelerde bulunan Cem Doğan, Soma OSB'de üretim sürecinin resmen başladığını belirterek, "Şu anda toplam üç fabrikamız faaliyette. Bunun yanında 11 fabrikamız da inşaat aşamasında. 2026 yılının sonuna kadar yaklaşık 12 fabrikanın faaliyete geçmesi, 2027 ortalarına doğru ise tüm üretim kapasitesinin devreye alınması öngörülüyor" dedi.

Doğan, Soma OSB'ye yatırım yapan girişimcilere teşekkür ederek, özellikle Somalı iş insanlarının üretime katılımının ilçe için moral ve motivasyon kaynağı olduğunu vurguladı. "Biz üretimi ve imalatı çok bilen bir ilçe değiliz. Ancak Somalı yatırımcılarımızın bu sürece dahil olması bizlere ayrı bir şevk veriyor" ifadelerini kullandı.

Cem Doğan, Soma'daki santral ve kömür krizi sonrası sanayi yatırımlarının öneminin daha net görüldüğünü belirterek, "Organize Sanayi Bölgesi'nin ilçe ekonomisi ve istihdam açısından ne kadar stratejik bir konumda olduğunu her geçen gün daha iyi anlıyoruz" dedi.

Soma OSB, 964 bin metrekarelik alana sahip

Toplam 964 bin metrekarelik alana sahip Soma OSB'de, cam sanayi, maden makineleri, tekstil, gıda, plastik ve enerji gibi birçok sektörden 32 firma yer alıyor. Modern altyapısı, karayolu, demiryolu ve liman bağlantılarıyla yatırımcılara stratejik avantaj sunan bölge, tam kapasiteye ulaştığında doğrudan 4 bin, dolaylı olarak 6 bin kişiye istihdam sağlayacak.