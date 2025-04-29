Ümit Özdağ'ın yargılandığı dava 10 Eylül'e ertelendi

Ümit Özdağ hakim karşısına çıktı! İşte ilk duruşmadan çıkan karar
Bahçeli'den İBB'ye 'kaçak toplantı' tepkisi: Belediye yönetimi kokuşmuştur

Bahçeli'yi küplere bindiren görüntü: Belediye yönetimi kokuşmuştur
Elektrik kesintileri Türkiye'yi etkileyecek mi? Enerji Bakanı Bayraktar'dan endişelendiren sözler

Elektrik krizi Türkiye'yi etkileyecek mi? Bakandan korkutan sözler
Murat Ongun'un eşi, hesabına gelen 600 bin lirayı böyle savundu: Tespih parasıydı

Murat Ongun'un eşi, hesabına gelen 600 bin lirayı böyle savundu

SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan KKTC Gökyüzünde Selamlama Uçuşu

SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan KKTC Gökyüzünde Selamlama Uçuşu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları Akrobasi Timi, TEKNOFEST KKTC kapsamında gökyüzünde selamlama uçuşları gerçekleştirdi. Etkinlik, 1-4 Mayıs tarihlerinde Eski Ercan Havalimanı'nda yapılacak büyük gösteri öncesi düzenlendi.

SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları Akrobasi Timi TEKNOFEST KKTC kapsamında gökyüzünde selamlama uçuşları gerçekleştirdi.

Türk Hava Kuvvetleri'nin nefes kesen akrobasi ekibi SOLOTÜRK, ilk kez KKTC'de düzenlenecek TEKNOFEST kapsamında görkemli bir gösteriye imza atacak. SOLOTÜRK, 1-4 Mayıs tarihlerinde Eski Ercan Havalimanı'nda yapılacak TEKNOFEST öncesi Türk Yıldızları Akrobasi Timi ile birlikte saat 12.00'de KKTC sahil hattında selamlama uçuşu gerçekleştirdi. Türk Deniz Kuvvetleri'nin Ada sınıfının öncü gemisi denizaltısavar korveti TCG Heybeliada (F-511) da bu eşsiz selamlamaya eşlik etti. Sahil hattındaki vatandaşlar ise selamlama uçuşunu coşkuyla izledi.

Ana gösteri ise 1 Mayıs'tan itibaren Eski Ercan Havalimanı'nda başlayacak. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.